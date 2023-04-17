曾經因竊錄方式侵害他人隱私遭判刑的陳姓男子，去年在台北地檢署旁的人行道，趁張姓女子用手機疏於注意之際，他拿自己手機從下方伸入張女裙底拍攝，檢方起訴後，他辯稱自己有衝動控制障礙問題求法官輕判，台北地方法院依犯竊錄身體隱私部位罪判處拘役55天，可易科罰金。可上訴。

去年8月16日上午7點，陳男在北檢旁人行道拿他的智慧型手機，自下方伸入張女裙底，擅自竊錄她的身體隱私部位，經張女發現後喝斥阻止，陳男逃離現場，張女報警處理後，經警調閱現場監視器錄影畫面後，始循線逮陳男。

北院認為陳男因妨害秘密案件遭判處拘役50日確定後，又緊接於該案之後犯下本案，顯見其慣於以竊錄方式侵害他人隱私，不宜薄懲，斟酌被害人具狀稱無調解意願，不願意與陳男見面等一切情狀，判處拘役55天，可易科罰金。可上訴。

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