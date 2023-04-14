財政部進一步表示，該部周五與數位發展部及中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政公司)共同召開記者會，透過記者會介紹普發現金郵局領現之流程及應攜帶之身分證明文件，領有健保卡之民眾，請務必攜帶發放對象之健保卡，倘委託他人代為領取，除攜帶發放對象健保卡外，代領人亦須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片之身分證明文件。另外，為照顧國內孕產家庭，10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件，其家屬得於113年1月31日前至郵局領取。

財政部補充，為紓解臨櫃窗口人潮及縮短民眾等候時間，中華郵政公司規畫「郵局領現」第1周(即4月17日至4月22日)採臨櫃領取人身分證統一編號/居留證統一證號尾數單雙數分流措施，單數於星期一、三、五；雙數於星期二、四、六至各地郵局臨櫃辦理，惟年長者、身心障礙者可逕至友善服務櫃檯辦理，免受分流之限制。

若遇到排隊情事，除了郵局、ATM機台領取，登記入帳仍可領取，民眾如採登記入帳，自4月11日起，在當天下午6時以前上網完成登記，且金融機構帳號無誤，即可當天入帳，登記入帳免排隊、省時省力，安全方便快速領取現金。

最後，財政部再次提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。