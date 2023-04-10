雲林縣政府規畫口湖鄉成龍溼地停車場與行車動線，永續生態保育。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉成龍溼地結合生態休耕與環境藝術，成為雲林沿海最具代表性的藝術村，但因遊客日多須加強周邊配套設施，雲林縣長張麗善10日前往溼地會勘，將設置停車場提供更好的旅遊服務，未來持續串聯西濱快速公路雲林沿線各景點，推動「發現61幸福公路」，進一步打造雲西國家風景區。

農委會林務局以「生態休耕」方式營造成龍溼地，並由觀樹教育基金會舉辦「成龍溼地國際環境藝術節」，不僅打造生態熱點，也讓成龍村成為特色藝術村，不過也因此遊客愈來愈多，面臨停車、交通混亂等問題，村民們向雲林縣政府反映，希望能設置停車場、規畫行車動線。

雲林縣長張麗善10日會同口湖鄉長李龍飛、成龍社區發展協會理事長李自儀等人現勘，並聽取社區居民意見，一行人經過討論，將在兼顧生態環境、社區生活前提下，規畫完善的停車場，初步鎖定幾處一般農地，可透過興辦事業計畫變更為停車用地。

張麗善表示，縣政府近年來積極投入資源打造雲林沿海觀光亮點，除了成龍溼地，還有宜梧滯洪池生態祕境、梧北鐵花窗社區等，為提供遊客更好的旅遊品質，完善的停車服務不可或缺，但停車場須審慎規畫，才能確保溼地生態與社區發展的永續。

張麗善說，成龍溼地已是國家級生態保育溼地，透過媒體報導吸引眾多遊客、機關社團參訪取經，有必要加強公共設施，提升觀光量能與旅遊便利性，配合縣府推動「發現61幸福公路」，進一步打造雲西國家風景區。

李龍飛指出，停車場的規畫，原則上以行人安全為優先，公所未來會與縣府、社區一起營造友善環境，讓溼地有更好的停車空間與參觀動線，確保遊客安全與觀光品質。