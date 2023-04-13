海山漁港為西濱公路及17公里海岸線經香山地區之交通觀光樞紐，新竹市府向中央爭取經費共投入4841萬元，新建觀光魚貨直銷站，完工後預計可供定置網業者及一般零售魚貨販賣業者進駐，除保障漁民生計外，民眾也可在此採買新鮮漁獲，13日進行開工典禮，預計2024年6月啟用。

市府指出，海山漁港籍約有80多艘漁船，定置漁業也是當地特色，漁港旁目前有「明發定置網」與「金吉利定置網」2家業者，定置網漁業利用魚類洄流特性，將魚群困在網內，每日現撈漁獲，經常一上岸就被搶購一空，新鮮野生漁獲也廣受遊客喜愛。

市府向中央爭取經費新建觀光魚貨直銷站後，今年與漁會及在地代表充分溝通確認需求進行直銷站空間調整，並加速採購等相關行政程序，海山漁港魚貨直銷站13日舉行開工典禮，市府比紹，將嚴加的督促營造廠，確保施工過程中不會影響漁民作業。

新竹市長高虹安與多名議員、漁業署與海巡署代表今天都受邀參與海山漁港魚貨直銷站開工典禮。高虹安表示，海山漁港魚貨直銷站完工後將增加漁民販售魚貨的空間，提供遊客兼具舒適及衛生的採買場所。

市府產發處說明，隨著海山漁港魚貨直銷站工程的推動，未來可以成為17公里自行車道及西濱快速道路的補給中繼站，讓民眾悠閒欣賞寬廣的海岸風光，體驗豐富的生態資源，逐步帶動區域發展。