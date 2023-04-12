麗寶集團2016年在關島推出的首筆建案，是位在杜夢灣的「Talo Verde豪華透天連棟別墅」，共有82戶。隨著疫情過去，麗寶集團也重啟關島興建計畫，2023年底，預期將在在鄰近杜夢灣推出第二個別墅產品「oka villa」，將興建38戶獨棟透天別墅，預計2026年完工，採先建後售。接下來在關島北部，也將規劃興建一般住宅。

疫情前，麗寶集團除了規畫推出別墅，也計畫興建飯店，地點就在杜夢灣精品大道，但因當地嚴重缺工，加上疫情，興建計畫遲遲無法啟動，麗寶集團轉而調整策略，目前正積極物色收購緊鄰杜夢灣的現有飯店，以關島遼闊又迷人的沙灘景色為賣點，重新打造，成為集團觀光版圖延伸到海外的第一站。

麗寶指出，杜夢灣是一個半月型海灣，是關島景色優美的繁華地段。海灣沿線設有高檔酒店，是關島主要的觀光區。十五年來，儘管歷經金融海嘯與疫情三年的重創，集團仍持續在關島獵地，看中的不僅是因為當地的觀光資源，還因為關島的土地稅僅美國本土1/10，長期來看，具有投資開發價值。