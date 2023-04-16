行政院長陳建仁16日下午出席新台馬輪首航典禮，接受媒體聯訪時表示，兩岸間的貿易網往來是區域間、國際供應鏈的重要一環，希望中國大陸勿片面將貿易問題複雜化、工具化及政治化，這樣對兩岸交流沒有太大幫助。

中國大陸商務部12日下午表示，就台灣多達2455項商品進行貿易壁壘調查，經濟部也證實，已接獲中國大陸WTO代表團的通知。對此，陳建仁表示，兩岸之間的貿易往來，實際上是區域間，甚至是國際供應鏈的重要一環，所以我們希望中國大陸不要片面把貿易的問題複雜化、工具化，以及政治化，這樣對於兩岸之間的交流，並沒有太大的幫忙。

陳建仁強調，我們希望兩岸之間都能夠有什麼問題，就坐下來好好地討論，我們可以根據WTO的機制和方法來討論，所以不必要把這些貿易的問題加以政治化。

另外，根據外媒揭露的五角大廈文件評估，外媒指出，美國認為台灣容易遭中國大陸空襲，且難以抵禦中國大陸的密集攻擊。對此，陳建仁表示，這個外洩文件的真實性，我們並不了解，所以在這裡不便評論。陳建仁強調，國軍近年來的訓練都相當地精實，而且有能力對抗任何可能的挑戰跟威脅。

另一方面，陳建仁說，總統近年來也推出了強化我們國防軍力的相關方案，根據這些方案，我們國軍在戰備上是相當地精實，絕對有能力來捍衛國家的安全、捍衛我們的民主、自由以及這個區域的穩定。

另外，雖然兩岸已經恢復10個航點的定期直航，但外傳因為「蔡麥會」及後續的中共軍演，外界憂心兩岸重啟觀光產生變數。而先前交通部訂定今年全年來台觀光客人數目標為600萬人，其中包括100萬陸客，在這樣的前提下恐難達標。

對此，陳建仁說，兩岸之間來往，希望能夠在和平且對等的方式下，繼續推動。在疫後特別條例當中，我們有特別擴大國際觀光客來臺訪問的相關方案，對於自由行的旅客，我們有50萬份5千元消費金的補貼；至於團客，我們也有5千元到5萬元的獎助金，所以政府希望能夠加強國際觀光客來臺灣欣賞我們美麗的風景，以及感受我們很好的人情味。

目前到3月底，已經有觀光客來到了100萬人次，已經超過原先訂定的目標，我們希望今年能夠達到600萬人次的目標，明年能夠達到疫前的1200萬人次的目標，我們大家一起努力。