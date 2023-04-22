新北市連續兩日發生槍擊案，市長侯友宜又恰好出訪，雖有跨海連線關注案情，但仍遭到綠營砲轟，行政院長陳建仁也甩鍋，要新北市為此負責。媒體人黃揚明今( 22 日)在《周末大報卦》節目中，舉出 5 起台灣的重大治安事件，每次都有閣揆、內政部長、警政署長出面表態負責，只有陳建仁因為政黨、選舉甩鍋給地方，「不只失言、更是失格，完全沒有當行政院長的格調」，微笑大仁哥的人設也已經被看破手腳。

今年3 月，黑幫在餐廳大辦春酒，還請大批旗袍辣妹助陣，警政署發布新聞稿，「不容黑道挑戰公權力，專案蒐報掃蕩」，由刑事警察局結合台北市警察局成立專案。黃揚明表示，一樣是在國民黨執政的台北市發生，也是由警政署長黃明昭也直接下令。

去年 11 月，台南發生 88 槍事件，時任行政院長蘇貞昌隔日備詢時就表示，「台灣沒有治安假期，每一案都破、每一個犯法者都抓到」，完全沒有將責任怪罪到台南市政府頭上，蘇貞昌也依行政院長職權召開過治安會報。黃揚明認為，在這件事情上的態度上，要肯定蘇貞昌，「陳建仁不如蘇貞昌」。

去年 8 月，台南發生殺警案，時任的內政部長徐國勇和黃明昭馬上就搭高鐵到台南坐鎮，隔天凌晨到新竹圍捕時，還因為黃明昭要拍照作秀，「給署長過、給署長過」引發警界跟民眾嘲諷。去年7月，南投草屯發生行刑式槍擊案，黃明昭也有到南投坐鎮。

2021年5月，台北市一家餐廳舉辦義警交接會，新北、台北市的警察局長跟許多議員都在現場，當時一名黑道闖入丟了幾萬隻蟑螂。黃揚明表示，當時徐國勇也表態，「不容挑戰公權力」。

黃揚明痛批，怎麼發生在新北市，陳建仁就說是地方政府的責任，警政署只是協助，「警政就是中央的權力，陳建仁身為行政院長連最基本的行政倫理、行政組織架構、警政一條鞭，全都不知道」。

「(內政部長)林右昌也不及格」，黃揚明指出，黑幫在大街上肆意槍擊，就是在挑釁台灣社會、挑釁公權力，內政部身為警政署的主管機關，應該要站出來表態，但現在內政部長根本是在「裝死」。

黃揚明也直接砲轟，陳建仁講出要新北市負責這種話，不只是失言、更是失格，完全沒有擔任行政院長的格調，不要以為自己的人設還是「微笑大仁哥」，這次事件就徹底看破陳建仁的手腳。他也直言，如果因為某個市長要選總統，會變成政黨的敵人，中央就要全部甩鍋，「這樣還算是人嗎？」