新北市長侯友宜28日晚間參與世界獸醫師大會晚宴，致詞時除了希望主辦單位能把從各國遠道而來的貴客再多留幾天，也打趣表示「可以再幫各位多服務一下」。侯友宜說，新北市是台灣最大都市，有超過600名獸醫師，也是全國數一數二多的，寵物的數量在未來搞不好比出生人口還多。

新北市長侯友宜（中）28日在第38屆世界獸醫師大會頒獎晚會與世界獸醫師協會會長拉斐爾．拉根斯（左二）、中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫（右二）、農委會副主委杜文珍（右一）等人合影。（張鎧乙攝）

第38屆世界獸醫師大會（WVAC）今年首度在台灣舉辦，活動從26日開始至29日為期4天，活動第2天（27日）晚間，由新北市副市長劉和然邀請來自世界各國的獸醫師們，搭乘渡輪行駛於淡水藍色公路，盡地主之誼進行國際交流。而市長侯友宜28日參與晚宴的時候，也主動向主辦單位表示「應該把貴賓再多留幾天」。

侯友宜強調，新北市有很多好玩的地方，「如果明天還有機會的話，是不是我可以再幫各位多服務一下？」侯友宜說，新北市是全台灣最大的城市，更有超過600個獸醫師，是全國數一數二多的。而這些獸醫師也把新北的寵物們照顧得非常好，「所以請大家安心，我們的寵物未來搞不好會比我們的出生人口還多，我們會照顧得更好。」

侯友宜表示，希望這場會議，讓我們人類的健康，跟動物的健康、環境因素，能夠全球衛生一體，照顧所有的永續環境、永續農業。