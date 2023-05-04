農曆3月15日為「武財神」誕辰，八里五福宮今(4)日再度響應新北市好日子愛心大平台，捐贈市府AED貼片375片及大批民生物資，合計150萬1800元；五福宮主任委員、前市議員鄭戴麗香表示，7年多來捐贈救護車、民生物資等給市府，以救人、助人來回饋鄉里，希望民眾都能過著新北市長侯友宜所期望的「安居樂業」生活。

包含立法委員洪孟楷、新北市議員陳家琪、鄭宇恩、陳偉杰、八里區長林俊宏、八里區里長聯誼會長張金貴及多位里長均參與捐贈儀式，而社會局主任秘書黃逢明和消防局簡任技正蔡武忠也分別代表市府受贈。

黃逢明表示，五福宮於每年農曆3月及7月都會普施法會，自2017年起，廟方已連續7年將法會物資捐贈給新北市實物銀行和好日子愛心大平台，累計市值高達1170萬元，其中包含2輛救護車。

他說，此次再度藉由武財神聖誕法會捐贈，包含市值62萬6800元的民生物資，以及市值87萬5000元的AED貼片375片，都是弱勢民眾或是消防弟兄救援時所需，他代表侯友宜市長表示感謝。

蔡武忠表示，新北市消防局去年的救護案件超過23萬件，平均每天就有641件，而新北市的OHCA（到院前無呼吸心跳）患者康復出院率，從99年的3.1％逐年成長至今達11.27％，累計成功救回2172人。非常感謝八里五福宮曾捐過五福1號、2號救護車，這次又捐贈回饋型AED貼片375片，這是在急救傷患和生命垂危時所需要的利器，配合電擊能夠搶救生命。

立委洪孟楷表示，五福宮捐贈的AED貼片是救命，物資是救急，兩者都是民眾所需，也是響應侯市長好日子愛心大平台的號召，今天在捐贈會場上，藍綠議員都有，有益民眾的事，應不分藍綠，不分中央或地方，愛心大平台絕不是市長的小金庫，而是幫助民眾的寶藏。