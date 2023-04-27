外傳國民黨將提前至5月17日徵召新北市長侯友宜為2024總統參選人，被問到是否因整合在野勢力沒那麼容易？侯友宜今出席議會總質詢前受訪表示，他現在在議會備詢期間，目前還是以市政為最重要的懸念，黨的規畫與步驟，整個程序他不是那麼了解，一切尊重。

媒體追問，如被徵召是否會帶職參選嗎？會不會擔心被罷免危機？侯友宜說，他現在最關注的還是新北市政持續不斷往前推動，尤其關心2030的新願景，新北市的任何大小事，他都全力以赴，尤其在議會備詢這段時間，會跟議員都會就市政議題做好充分討論跟溝通。

至於會讓李四川接棒參選新北市長嗎？侯友宜說，他會努力規畫2030年，新北市還有很多建設期待大家攜手合作，未正面回應。

媒體詢問另侯友宜，之前稱反黑金，會挺前立委顏寬恒嗎？侯友宜回應，每個人只要能夠為國為民多做事，能夠做出讓國家安全、人民安心的事，一起努力打拚。

而四大公投發言讓立委陳玉珍不滿意，侯友宜說，面對所有大家對很多議題，大家也許有不一樣看法，都會給予尊重，更重要的都要團結放下對立跟衝突，同心齊力守護國家人民，讓國家能夠快速長足進步。