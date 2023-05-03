國民黨今中常會通過提名12人參選2024立委，包含11個僅1人登記的選區，在南部艱困選區則徵召發言人李明璇、現任不分區立委陳以信，分別參選高雄第8選區，及台南第6選區。

提名名單包括新北市第5選區提名洪佳君、新北市第6選區提名林國春、新北市第7選區提名葉元之、新北市第10選區提名林金結、桃園市第2選區提名涂權吉、新竹縣第1選區提名徐欣瑩、新竹市選區提名鄭正鈐。

以及台中市第4選區提名廖偉翔、南投縣第2選區提名游顥、高雄市第2選區提名曹桓榮、台南市第6選區徵召陳以信、高雄市第8選區徵召李明璇，本次共計提名12個選區。

中央提名委員會成員朱立倫、張善政、黃敏惠、楊文科、許淑華、連勝文、黃健庭、曾銘宗等人與立委提名同志一同親自出席中常會，手牽手振臂高呼「國民黨加油、國民黨團結、國民黨勝利」，並且為所有立委提名同志高喊「凍蒜」，展現大團結氣勢與「為人民拚好日子」的決心。