行政院昨天以違憲及地方制度法為由，撤銷基隆市政府通過的「護海公投」，遭環團批評大開民主倒車，行政院院長陳建仁今天表示，天然氣第四接收站希望把基隆協和燃油電視改為燃氣機組，目的包括北部供電穩定、減少溫室氣體排放也能做好生態保育，且因涉及中央專屬工作，不適合由地方政府辦理公投，因此依法撤銷公投。

行政院長陳建仁（見圖）22日出席行政院環保署舉辦「氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮」，會前接受媒體訪問。（趙雙傑攝）

護海公投主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於『基隆市水產動植物保育區』填海造地？」，日前由基隆市政府核准，但行政院認定違背憲法及中央法規，昨天依「地方制度法」第75條第4項規定，發函將基隆市政府的審查決定予以撤銷。

陳建仁今天出席「氣候變遷署籌備處」揭牌典禮前受訪表示，四接最重要的就是希望能夠把原本燃油機組改為燃氣的機組，目的有確保北部供電的穩定、降低溫室氣體排放量及生態保育等3目標，四接能確保用電、環保、生態及減排。

行政院院長陳建仁今天出席「氣候變遷署籌備處」揭牌典禮。（林良齊攝）

陳建仁強調，基隆市政府通過的地方公投，因為涉及中央專屬的工作，不適合由地方政府來通過，所以依法撤銷公投，也希望基隆市政府能夠依法辦理，取消這一次的地方公投。