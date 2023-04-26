2023年世界衛生大會(WHA) 5 月將於瑞士日內瓦舉行，台灣今年也並未受邀，衛福部長薛瑞元今( 26 日)表示，將會親自率團前往。媒體人黃揚明批評，這是民進黨又一次雙標，若前總統馬英九赴希臘演講被稱為「前台北領導人」，行政院長陳建仁就認為應該取消出席，那WHA根本沒有邀請函、沒有職稱，陳院長也要提醒閣員，不應該出席。

馬英九計畫參加希臘「德爾菲經濟論壇」，出席頭銜遭矮化成「前台北總統」，雖經抗議後一度改回「台灣前總統」，但近日又再度被改成「前台北領導人」。馬辦表示，不會因為政府無能、爭取不到正式稱謂就取消出席。陳建仁今日受訪時則認為，遇到這種情況，絕大部分人都會取消出席。

媒體人黃揚明今《大新聞大報卦》節目中指出，衛福部說要率團去WHA，「沒有邀請函，連頭銜都沒有，根本進不去」，陳院長是不是要提醒一下閣員，「連頭銜都沒有，可不可以不要去？」

黃揚明認為，陳建仁應該要跟馬英九站在同一陣線，因為馬現在還領有總統卸任禮遇，他出席是代表國家、有國家名氣，雖然頭銜被更改不排除有政治因素，但外交部先前曾抗議過，現在不繼續抗議嗎？每年WHA我國沒有受邀就要飛到日內瓦抗議，現在陳建仁說「大多數人會取消」，立刻就變雙標。

黃揚明指出，2016 年是蔡英文上任總統之後，最後一次有我方官員出席WHA，時任部長林奏延在致詞時也僅稱「中華台北」，國民黨講中華台北就是矮化，但民進黨官員講就沒有矮化的問題，那次就讓人第一次看到民進黨到底多雙標，「換了位置，換了腦袋，這就是民進黨一貫的作風」。

黃揚明認為，馬英九赴希臘演講是代表中華民國，此時不該區分藍、綠，而馬英九也可能會在演講中表達自己是來自台灣、甚至直接說來自中華民國來表達抗議，反而是我國官方對於這件事簡直毫無作為，躺平族莫過於此，外交官做成這樣不如直接回台灣退休算了。