儘管國民黨2024總統候選人尚未出爐，但新北市長侯友宜的呼聲最高，最新民調甚至顯示有51％的藍粉力挺他披上藍袍，且不論在三腳督或是藍綠對決的情況下，侯的民調都處於領先。國民黨台北市前議員羅智強也透露，他在街講時發現有許多民眾渴望政黨輪替，甚至有人說，「我們支持的不是國民黨，我們支持的是，政黨一定要輪替」！

近日在大安區街頭演講、積極爭取立委提名的羅智強，昨（1）日在臉書表示，根據《聯合報》的最新民調顯示，侯友宜參選總統的話，不論在三腳督或是藍綠對決的情況下，都領先民進黨主席賴清德，「我認為，這是台灣人民渴望政黨輪替的強烈訊號！」

羅智強透露，他在街講時與民眾互動，許多人會對他表達支持與祝福，也有些人是心繫台灣，希望有人能夠守護兩岸和平，因此會語重心長地向他說「可以請國民黨，不要再亂了。」

「國民黨拜託你們振作爭氣，我們支持的不是國民黨，我們支持的是，政黨一定要輪替！」羅智強指出，許多民眾擔心台灣會成為下一個烏克蘭，因此渴望政黨輪替，希望有人能夠在守護台灣民主的同時，也能夠維護兩岸和平。