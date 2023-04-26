行政院院長陳建仁、內政部部長林右昌26日親自到165專線的駐地，慰勉執勤同仁，向民眾宣示政府對於打詐的堅定決心。刑事警察局表示，規劃「金融資料調閱小組」負責資料調閱、攔阻被害人款項以及分析案件，讓詐騙即將發生前及時阻止。陳建仁表示，今年推出「打詐行動綱領1.5版本」，持續推動「打詐5法」修法。

陳建仁表示，反詐騙諮詢專線已不再只是諮詢，而是主動出擊，反詐騙「3減」策略，首先是「減少接觸」從技術上讓詐騙集團沒有辦法接觸民眾，當民眾有接觸時，可以透過簡訊、宣導，讓民眾能有警覺心，最後是減少損害，萬一民眾誤信的詐騙訊息，可以透過臨櫃關懷、金錢轉出前成功阻攔，降低詐騙受害。

陳建仁說，行政院各部會將持續推動打詐5法修法，包括刑法、人口販運防制法、個人資料保護法、洗錢防制法以及證券投資信託及顧問法，都已經送到立法院審議，希望能遏止國人從事詐騙。

內政部長林右昌說，165專線其攔阻詐騙圈存的機制，當民眾發現被騙且已匯錢，民眾打165專線，同仁就能立即通知銀行，要銀行就能將被害民眾匯出去的錢進行圈存，避免遭詐騙集團再轉走。過去165透過詐騙圈存攔下的金額有3億2000萬。

陳建仁強調165反詐騙專線的同仁19年來24小時從不間斷，全年無休，原來只是作諮詢，現在已經變成受理、輔導、轉介的功能，去年165接獲40萬通的電話，工作相當辛苦，成功攔阻42億的款項，充分發揮及時阻斷詐團的功能，扮演舉足輕重的角色。