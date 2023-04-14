想親身體驗「帛琉藍」的海天一色及「珍珠白」的沙灘？ 第一屆帛琉馬拉松（Belau Omal marathon）將帶您用雙腳進入無盡藍海視野並可身心與熱情的大洋洲帛琉景色融為一體。將由帛琉觀光局與帛琉田徑協會主辦，中華民國外交部與中華民國路跑協會協辦並擔任顧問單位。於2019年開始籌辦，路跑協會多次前往帛琉路勘規劃並取得國際總會賽道認證，但因2020到22年疫情，再於2023年初再重啟，2月中旬在外交部協助下，由帛琉觀光、人力部長帶領觀光局主席、田徑協會主席等12人至金門馬拉松觀摩，與路協多次會議後訂於6月4日舉辦第一屆帛琉馬拉松。

4月12日由路跑協會曾姿燕副秘書長率領路協專業團隊赴帛琉進行賽前會議，我國駐帛琉大使館張水庸副參事與帛琉觀光、人力部長NIRAI帶領觀光局主席、田徑協會主席、帛琉觀光局長及帛琉田徑協會秘書長等去帛琉機場接機，抵達飯店後立即由我國駐帛琉黎倩儀大使召開抵達後第一次會議，請帛琉觀光局、田徑協會出席，針對賽事內容與相關流程及路線與補給站的擺設於本國路跑協會進行賽事細節的討論。

隨後幾天針對賽道上與活動當天的流程、賽道上路線設置水站與折返點的位置進行路線場勘，並且針對會場佈置，代表帛琉有特殊意義的裝置內容也一併進行討論，帛琉當地電視台也針對賽事與帛琉田徑協會、中華民國路跑協會進行相關賽事籌備採訪。

帛琉是位於西太平洋島嶼國家又稱為太平洋綠色翡翠.。全國有約340座島嶼，總面積459平方公里以海洋保護聞名國際，擁有世界唯一水母湖、牛奶湖，可盡情享受天然SPA與珍珠白的天然長灘。本賽事已於3月起進行報名，有42.195公里全程馬拉松、21公里半程馬拉松、10公里、5公里組，截止日是4月20日，因名額有限，請熱愛海洋、熱愛馬拉松的朋友盡快上網報名(網址:www.sportsnet.org.tw 中華民國路跑協會)。