交通部觀光局公布「辦理加速擴大吸引國際觀光客方案促進自由行旅客來台消費金實施要點」，5月起入境台灣3天至90天的旅客，可抽5000元消費金，50萬份消費金規劃今年發出25萬份、2024年15萬份與2025年10萬份。

觀光局指出，希望以消費金促進國際自由行旅客來台，帶動國際旅客來台消費，增加觀光乘數效應。消費金抽獎發送期間為2023年5月1日至2025年6月30日止，適用對象包括旅客持非中華民國的護照入境台灣，停留3日至90日，且非屬參加旅行業團體或由旅行業向本局申請其他團體獎助者。

消費金每份價值新台幣5000元，適用對象須於入境台灣前至觀光局指定活動網頁或企業合作平台，完成條件後進行登錄，方可參加抽獎活動。

配額部分，2023年為25萬份、2024年為15萬份、2025年為10萬份，但觀光局可視市場變化進行配額調控。

觀光局說，得獎者可在「電子票證」或「住宿折抵優惠券」擇一，至觀光局指定機場或場所櫃台，出示相關證明文件領取。電子票證單次使用上限為1500元，每日使用上限為3000元；住宿折抵優惠券發放1000元5張，限得獎者本人使用，每張限折抵1次使用，可在指定的旅宿業使用。

團體旅客補助方面，我國立案的綜合旅行業或甲種旅行業，與境外當地國合法設立的組團旅行社合作，促進非本國籍旅客所組成之旅遊團體來台旅遊，行程達3天2夜以上，可領5000元至5萬元不等補助。