高市府積極推動國際觀光行銷，日本最大時尚生活雜誌BRUTUS於4月14日將高雄列為專題報導城市之一，並介紹許多新興景點。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府積極推動國際觀光行銷，日本最大時尚生活雜誌BRUTUS於4月14日將高雄列為專題報導城市之一，並介紹許多新興景點。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

隨著疫情解封，各地國門開放，高市府積極推動國際觀光行銷，日本最大時尚生活雜誌BRUTUS於4月14日將高雄列為專題報導城市之一，並介紹許多新興景點。高雄市長陳其邁表示，這是對高雄在國際旅遊市場上的一大肯定，大大提升高雄在日本觀光市場的能見度。

高市府觀光局長高閔琳表示，此次知名日本雜誌BRUTUS專文介紹高雄熱門新興景點及美食，如大港橋、駁二藝術特區、旗津、高雄車站、鹽埕第一公有市場、內惟藝術中心、龍貓隧道、蜜柑站長、港園牛肉麵等，文中更提及高雄是新舊相融、千變萬化的城市，等著大家一起來探索。

觀光局指出，根據高雄旅遊網統計數據顯示，近2年日本遊客點閱瀏覽最多的景點依序為駁二藝術特區、愛河、蓮池潭風景區、高雄流行音樂中心、三鳳宮、佛光山佛陀紀念館、捷運美麗島站光之穹頂、大港橋、舊鐵橋溼地教育園區、田寮月世界」等。其中駁二藝術特區跟大港橋即為BRUTUS雜誌特別推薦的觀光景點。

高市府經發局指出，本期《BRUTUS》特別介紹鹽埕第一公有市場，並深入採訪市場內的空腹虫大酒家、山壹旗魚食製所等青創特色美食店家，以及大港橋、駁二特區、棧貳庫、旗津渡輪、燈塔、輕軌龍貓隧道等知名景點，推廣高雄港都觀光與人文歷史。

經發局長廖泰翔表示，市府推動鹽一市場再造專案，還原山形木構屋頂打造最美菜市場，奪得美國謬思設計（MUSE）室內設計類銀獎。除硬體修繕外，市府更推動青銀共市，招募15家青年攤商進駐鹽一市場，彼此串起供應鏈，促進青銀兩代互動交流，成功吸引遊客來訪，並樹立傳統市場再造典範。

廖泰翔感謝《BRUTUS》肯定高雄近年推動城市建設與市場改造成果，並強調，未來市府將持續招募優秀青年進駐商圈市場，推動更多創新企畫，打造嶄新樣貌行銷國際，同時因應青銀共市，彰顯市場今昔相互映照的歷史傳承意涵。