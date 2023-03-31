萬眾期盼的兒童節連假即將到來，為了吸引各地親子到高雄遊玩，高市府觀光局推出旅遊景點相關優惠，在連假期間凡12歲以下兒童到壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼均可免費入園，由於壽山動物園4月1日至5日的門票早已完售，觀光局也特別加開每日1000張現場票名額。
高市府觀光局高閔琳表示，觀光局推出優惠措施同慶兒童節連假，壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼一直是團體旅遊和校外教學的熱門景點，適合各年齡層朋友遊玩，觀光局在連假期間推出12歲以下兒童免費入園，歡迎全家大小一同到高雄度過美好假期。
觀光局指出，動物園整修開放後，門票採取預購制，雖然4月1日至5日門票早已完售，但他決定在兒童節推出特別加碼活動，於5天連假上、下午各賣500張現場票，讓來不及預購的民眾可以排隊入園。另外，可看到85大樓、台灣海峽、高雄港以及北大武山風光的崗山之眼天空廊道及館藏2000多種貝類標本的旗津貝殼館也在連假期間推出12歲以下兒童免費入園。
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