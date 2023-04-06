經濟部加工出口區管理處高雄分處長吳大川卸任，新的分處長由加工處組長游淑惠升任，6日舉行人事佈達，未來也將在既有基礎之下，繼續朝智慧營運、驅動區域發展邁進。

加工處6日在高雄分處行政大樓舉行高雄分處卸任、新任分處長交接典禮，卸任分處長吳大川在加工處長楊伯耕監交下，將印信交給新任分處長游淑惠，前鎮科技產業園區區內事業、各企業工會理事長等百餘人到場觀禮。

加工處長楊伯耕肯定卸任、新任兩位分處長的能力及付出，他說，吳大川分處長在擔任高雄分處分處長近4年來，推動許多創新作為，在區內廠商的鼎力支持下，做出許多卓越的績效，包含執行前瞻基礎建設計畫、擘劃前鎮園區10年更新再造計畫、推動從業員工宿舍空間轉型，爭取緯創集團投資逾百億元興建全球車載及工控面板製造燈塔工廠等。

楊伯耕表示，在吳大川分處長領導下，分處同仁群策群力，完成各項業務，讓57歲的高雄園區仍蓬勃發展，他要對吳大川分處長表達誠摯感謝。

新任分處長游淑惠是國立成功大學都巿計畫學系碩士，學經歷完備，從基層做起，歷經高雄巿政府捷運工程局股長、高雄巿政府經濟發展局科長、專門委員、經濟部專門委員及加工出口區管理處組長等職務，在中央及地方政府之公務行政資歷相當完整，工作經驗豐富。

加工處說，新任分處長游淑惠是一位具有創新思維、行動力極佳的優秀人才，於管理處任內推動「跨域創生永續推動計畫」、「數位轉型躍升計畫」等專案計畫，對於ESG節能減碳、推動數位人才培訓與園區產業升級，都有非常卓越的貢獻。

加工處表示，前鎮科技產業園區目前正朝產業轉型與空間改造的策略並進，藉由前瞻基礎建設所營建的新廠房、以及引進群聚產業，依據廠商需求鏈結和整合產官學研資源與支援，致力園區轉型。

加工處說，未來園區將持續推動風華再現計畫，優化投資環境，以嶄新的服務思維，與廠商攜手面對時代挑戰，提升廠商競爭力，進而增加園區營運績效，新任分處長游淑惠也將在既有的基礎下，繼續帶領高雄分處的同仁大步向前，努力為園區產業發展作出貢獻。