東元電機機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶指出，目前國內前二大電動巴士車廠皆已採用東元車用動力系統，且完成國產化電動巴士認證，除了華德動能數百輛電巴動力系統、涵蓋雙北地區的電動公車外，成運訂單今年也可望出貨。

除台灣中壢廠已啟用車用馬達與驅動器專用生產線外，配合海外在地化生產，以便與全球車廠建立信任關係，近年佈局全球在地化生產，在印度班嘉羅爾、墨西哥等地設置新廠，預計今年將陸續投產。

高飛鳶表示，目前海外動力系統主要訂單來自印度與北美市場，其中印度市場與當地新創公司合作，將旗下動力系統導入電動貨卡，目前已經完成測試，預計下半年開始出貨；北美市場則切入校車及巴士的汰換商機，以及補助新商用車等。

此外，東元也推出高度集成三合一的升級版動力系統，可應用於3.49噸以下商用車型，已與台灣宅配通合作，將共同打造國內第一家宅配業的電動物流車隊，預計本季將會取得訂單。

東元首度曝光最新自主研發、設計、製造的SiC高功率直驅電動車用驅動器，該驅動器採用SIC模組設計，可縮小體積50％，減少損耗，達更高效率，可適用於12米電動公車、電動城際巴士、大型電動貨卡、工程機械等不同用途載具，對車廠客戶而言，可有效縮短車輛開發時程，也配合國家政策加速實現電動車供應鏈國產化的目標，除了國內巴士業者表示興趣，未來也會共同輸出至海外市場。