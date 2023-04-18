財經內幕（Business Insider）引述彭博（Bloomberg）按IMF上週公布最新「世界經濟展望」（World Economic Outlook）內的數據估算，到2028年中國在全球經濟成長的占比為22.6%，居次的印度為12.9%，美國11.3%。

中、印、美之後分別為印尼、德國、土耳其與日本，但對全球經濟成長貢獻的占比均不到3.6%。帶動全球經濟成長的75%預料集中於20個國家地區，中國、印度、美國、印尼4國就占超過50%。

IMF預計到2028年底時，巴西、俄羅斯、印度和中國所謂「金磚4國」對全球經濟成長的貢獻將接近40%，超過七大工業國集團（G7）。

總體而言，IMF預期今後5年在高利率環境下，全球經濟成長約為3%，前景堪稱30多年來最黯淡。

IMF的報告還凸顯近期歐美的銀行業動盪和頑疾般通膨恐引來的衰退風險。今年3月美國的矽谷銀行（SVB）、地區性的Signature銀行、加密貨幣友善銀行Silvergate接連倒閉，瑞士信貸（Credit Suisse）也因財務危機遭瑞士銀行併購。

IMF報告指出「風險就是經濟前景整個呈現下滑趨勢。隨全球經濟對2020到2022年的衝擊和近期銀行業動盪進行調整，諸多不確定性因素為短、中期前景蒙上陰影」。

「華爾街日報」報導，中國國家統計局18日表示隨著當局解除3年多的嚴格清零防疫措施並端出振興措施，今年第一季中國的國內生產總值（GDP）較去年同期增長4.5%。成長幅度超越華爾街日報訪查經濟學家圈所預測的4%，從2022年第4季繳出幾十年來最疲軟的2.9%

年增率後加速回升。