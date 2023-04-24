英國「金融時報」今天報導，倘若中國在安全審查後禁止美光銷售晶片，美國希望首爾力促三星與SK海力士等韓國晶片業者不要填補美光遭禁後留下的供應缺口。

路透社引述相關報導說，4名知情人士透露，美國提出此一要求，正值韓國總統尹錫悅明天將赴華府進行國是訪問。

中國互聯網信息辦公室官網3月31日晚間發布「關於對美光公司在華銷售產品啟動網路安全審查的公告」，表示為保障關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，依法對美光在中國銷售的產品實施網路安全審查。

美光（Micron）與韓國三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）同為全球動態隨機存取記憶體（DRAM）巨頭。中國對美光進行網路安全審查恐對美光產生重大影響，因為中國與香港共占美光去年308億美元營收的1/4，不過目前並不清楚中國是否將在調查後採取懲罰措施。

美國官員及企業高層認為，美光遭中國網信辦審查，是北京不滿拜登政府阻撓中國取得或生產先進半導體而採取的報復行動。美光若遭禁售，將是北京當局首次對美國大型企業實施經濟制裁。

對此，美光表示正在配合中國政府調查，目前在中國的業務也正常營運。

金融時報指出，美國提出上述要求，使尹錫悅處境複雜。外界普遍認為，尹錫悅對中國的立場比中間偏左的前總統文在寅更強硬。尹錫悅上週接受專訪時指責中國試圖「以武力」改變台海現狀，激起中國強烈不滿。

然而，尹錫悅政府也對美國為其經濟安全議程拉攏盟友的舉措感到惱火，因為他們擔心美國的出口管制可能削弱三星和SK海力士的長期競爭力。

法新社援引知情人士的話指出，若中國禁止美光銷售晶片，美國希望韓國敦促三星和SK海力士不要增加對中國的銷售。

美國對中國實施一連串出口管制，禁止出口可能被中國用於生產先進晶片的先進微型晶片和設備，希望藉此打擊中國半導體業及軍事發展。美國已將多家中國最大晶片製造商列入黑名單，其中包括美光的競爭對手長江儲存（Yangtze Memory Technologies Co Ltd）。