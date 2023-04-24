加拿大編、導、演劇場全才瑞克．米勒的《爆發年代千禧雙部曲》以獨角戲搭配多元舞台設計，連演帶唱加模仿，火力全開詮釋1969年到2020年間橫跨X、Y、Z三世代的生活記憶與世界變遷。台中國家歌劇院副總監鄢繼嬪24日在記者會中表示，在《爆發年代YZ》上半場結束前，將邀請觀眾參與線上投票，一起決定下半場結局。

《爆發年代》首部曲2015年在加拿大上演，瑞克．米勒（Rick Miller） 模仿百餘名世界史人物，展現政治、流行音樂及影像、文化等生活及社會變遷，帶領觀眾穿梭1945到1969年的戰後嬰兒潮世代，好評不斷。接著相繼推出從1969至1995年代表自己世代的《爆發年代X》、從1996至2020年代表女兒世代的《爆發年代YZ》。

《爆發年代千禧雙部曲》一口氣推出兩作品展現巨大能量，將於4月28至30日在台中國家歌劇院獨家上演。瑞克．米勒在記者會中以中文現場演唱台灣樂團茄子蛋的「浪子回頭」及歌手張學友的「吻別」，獲得全場熱烈掌聲。

瑞克．米勒透露，他知道台灣棒球很強，他也很喜歡棒球，將在《爆發年代X》融入相關的台灣元素；最終曲《爆發年代YZ》則唱了很多女兒成長年代的歌曲，像是女神卡卡、1世代，希望促進世代及文化間的相互理解。

《爆發年代千禧雙部曲》獲台積電文教基金會贊助，並同為「2023台積心築藝術季」系列節目。台積電文教基金會執行長許峻郎表示，今年「心築藝術季」的主題為「詠嘆青春」，《爆發年代千禧雙部曲》以充滿創意的方式回顧以往、展望未來，相信各世代的觀眾都能在表演中找到心靈的共鳴。