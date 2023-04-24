中國駐歐洲國家大使「不同調」，駐法大使盧沙野發言惹怒前蘇聯的歐盟成員國同時，駐歐盟大使傅聰近日受訪時說，中俄合作「無上限」，「中歐同樣如此」。

傅聰頻為中國和歐洲國家關係緩頰，本月初接受美媒紐約時報專訪時，對去年中國在與俄國聯合聲明上宣稱中俄友誼「沒有止境」提出新說法。他說，所謂「沒有止境」的說法僅僅是一種修辭，有人故意曲解。

今天由陸媒澎湃新聞刊出的專訪，傅聰再次對外界關切的俄烏戰爭及其對中歐關係的影響作回應。

傅聰說，歐方很多人的確從烏克蘭問題看待中歐關係，但「不應將中歐關係與烏克蘭問題捆綁」，烏克蘭問題不應成為中歐之間的問題，更不應成為雙方交流合作的障礙。

對於歐方在提到俄烏戰爭時多次引用中俄兩國關係「無上限」的提法，質疑中方的立場是否中立，傅聰說，這「存在一些誤解和偏見」。他強調，中俄互為彼此最大鄰國，兩國發展長期睦鄰友好關係，符合歷史和現實邏輯。

傅聰說，對於「無上限」的提法，歐方也應正確理解。中國一貫堅持在和平共處五項原則的基礎上同各國發展友好合作關係。「我們也始終認為，各國友誼與合作是無止盡的，不應該人為設限。中俄合作是『無上限』的，中歐同樣如此。」

傅聰說，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，希望歐方形成更為獨立、客觀的對中認知，奉行務實、積極的對中政策，和中方一道，推動中歐關係行穩致遠。

本月初在接受紐約時報的採訪中，傅聰曾淡化了中國和俄羅斯去年宣布的「沒有止境」的友誼。他說，中國在戰爭中並不站在俄羅斯一邊，一些人「因為所謂友誼或關係『沒有止境』的說法，就故意曲解這一點」。他補充道，「沒有止境」僅僅是一種修辭。

傅聰當時說，中國沒有向俄羅斯提供軍事援助，也並不承認其吞併烏克蘭領土的行為，包括克里米亞和頓巴斯地區。

然而，中國駐法國大使盧沙野21日接受法國LCI新聞台訪問，被主持人詢問克里米亞是否屬於烏克蘭時卻說，「不一定，取決於我們如何看待這些問題…沒有這麼簡單」；他還表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。

盧沙野的相關言論已經引發波羅的海三國、烏克蘭抗議，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天也在推特發文表示，盧沙野的言論「令人無法接受」，「歐洲聯盟只能假定這些宣告不代表中國的官方政策」。