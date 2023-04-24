針對台海緊張，谷月涵表示，去年8月要從美國回台灣時，朋友問回台安全嗎？谷月涵回答：台灣可能比美國更安全。外國人看兩岸是比台灣人還緊張，回顧1996年李登輝當選總統，當時市場也是很緊張，但後來經濟反而成長更快。目前中、美、台三邊都希望淡化緊張情勢，但要找到妥協的路線，這就得靠政府領袖來解決。就他的觀察，美國、中國應該都不希望台海打起來，台灣當然更不想要打，也許會有意外或錯誤判斷，但機會可能沒那麼大。

谷月涵表示，大陸市場和全球切割，這對美國和中國甚至全球經濟都不利。至於台灣對ESCF關稅的依賴程度，目前看來以石化業所受的衝擊可能比較大。外國公司催促台灣企業到海外設廠，這樣的趨勢會影響到台灣企業的毛利率，這是一個較長時期的轉變。過去20年全世界利用中國人口紅利、低土地成本等開發的利益，企業利潤和經濟都呈現同步成長。但現在，全球化的模式被破壞，對所有的國家和公司都是負面的。

谷月涵表示，目前台灣資金成長開始有負面表現，M1B年增低於M2的情況來看，台灣投資人可能出現賣股，資金由活存轉入定存，過往在2000年與2008年都有這樣的情況，現在似乎也重新上演。