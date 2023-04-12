林飛宏表示，飛宏自2011年布局電動載具能源供應事業，在2014年成功開發出第一支充電樁，進入電動載具充電樁市場至今已逾12年，馳諾瓦科技作為全球充電樁科技的領先企業，提供合作夥伴從設計、生產、驗證到服務的一條龍模式，已在全球35個市場出貨超過三萬座充電樁，隨著全球電動車滲透率逐漸提升，充電樁市場規模與需求呈爆發式成長，2022年電動車能源事業群在飛宏科技的營收較前一年成長4.88倍，達到18.78億元，因此於2022年9月正式成立子公司馳諾瓦科技，為全球合作夥伴提供更多元的充電解決方案。

為因應全球充電樁的需求拓展全球市場，馳諾瓦科技除了在東莞、越南有生產據點之外，也持續進行台南 二廠、三廠擴廠工程，以增加全球充電樁產能；此外，為拓展日本市場，也在今年初購入日本千葉工廠，積極做擴展日本市場業務的準備。

馳諾瓦全球市場行銷處長黃南瑄表示，未來台南二廠及三廠將以生產DC充電樁為主，東莞廠區除少數DC充電樁產品，也將強化當地研發團隊，日本廠區以生產AC產品為主，搭配少量DC產品，越南廠則以生產AC產品為主；至於歐美地區，馳諾瓦考慮與當地廠商合作，委由當地廠商代工生產。