南俊國際成立於1984年，是國內老字號的鋼珠導軌廠，多年來以自有品牌『火車頭』及『REPON』行銷國際。2022年全年營收19.99億，每股盈餘2.26元，年成長35％，產品應用面橫跨辦公家具、雲端伺服器、櫥櫃、工具櫃、家電、醫療/工業應用，營收比重分別為24％、24％、17％、工具櫃14％、家電10％、醫療/工業應用9％等領域，客戶群涵蓋各領域的領導品牌，營收8成以上為外銷。

南俊國際生產製程則從鋼捲分條、輥沖連線到表面處理、自動組裝等垂直整合、高度廠內自製的方式提高對品質及生產效率的管控能力。桃園廠是公司總部及研發中心，主要生產家電、伺服器及工業應用導軌，雲科一廠及二廠主要生產辦公家具、居家櫥櫃及工具櫃等導軌，雲科三廠主要供應伺服器導軌。

南俊國際雲端伺服器客戶群從2002年開始出貨美超微（Supermicro）及其他伺服器品牌／資料中心廠商，近年來，伺服器營收占比從2019～2020年的11％～12％，提高到2021～2022年的24％，除了既有客戶持續放量外，公司也全力投入與客戶共同研發新世代產品，同時積極開發新客戶，由於南俊國際已手握數百項新型及發明專利，並累積出龐大的產品開發資料庫，成為南俊國際能快速因應客戶需求提出規格方案的重要利器，加上南俊國際的快速反應能力與生產彈性的配合，近幾年來陸續斬獲新合作機會，躋身數家美系CSP廠商的供應鏈，成為未來雲端資料中心、白牌伺服器快速成長趨勢下的受惠者。

2021年北美疫情解封，市場需求大，造成塞港、塞櫃，導致客戶提前下單，之後因經濟環境驟變，客戶轉而清庫存，訂單規模不足影響今年第1季營收及毛利率。展望第2季，非伺服器產業部分，解封後客戶庫存去化在改善，已經恢復下單，但非伺服器訂單恢復過往水準預期到第3季；伺服器部分，美系客戶2021年伺服器導軌開始出貨，伺服器導軌營收開始拉升，今年第2季A客戶第九代伺服器開始量產，第3季美系客戶新增2條產線投入，預期今年伺服器營收占比將達3成。

整體而言，該公司前兩季還在恢復期，今年營收保守估計維持去年水準，美系伺服器新產線4到5條今年第2季開始陸續開出，營收充分反映要到明年，因此，營收要顯著成長落在2024年。