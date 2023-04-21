當地媒體稱侯友宜為2024總統最可能提名人（呂健豪／攝）

新北市長侯友宜訪問新加坡，動向備受關注，昨（20）日傍晚，星國國家發展部長李智陞臉書發文，證實昨日上午與侯友宜會面，相關消息今（21）日再登《聯合早報》、《早報》等當地媒體，其中《聯合早報》再稱侯為2024最可能的總統提名人。

侯友宜昨日分別參訪濱海灣賓樂雅臻選酒店、南洋理工大學NTUitive創新中心以及紐頓熟食中心等地，但昨天上午的不公開行程一直保持低調，不斷強調「一切尊重新加坡」。

直到傍晚6時許，新加坡國家發展部長李智陞於臉書發文後，才證實昨天上午與侯友宜及其訪問團會面，並針對城市發展等多項議題進行交流，李智陞並感謝侯的到訪，讓雙方有互相學習的機會。

雙方會面的新聞，今天又再度登上當地的《聯合早報》、《早報》等媒體，其中聯合早報也報導，此行為侯友宜2018年當選新北市長以來第二次到訪新加坡，上一次為2019年9月，該報導並指出，「他目前也是國民黨民意支持度最高的政治人物，被視為該黨2024最可能的總統提名人。」