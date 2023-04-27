民進黨總統參選人賴清德陣營規畫將在6月底前，完成全台「信賴之友會」成立，新北市分會將是壓軸，外界解讀有直搗新北市長侯友宜「本命區」的意味。侯友宜今出席議會總質詢前被問到此事回應，任何人的規畫都給予尊重。

對於有信心整合在野黨及民眾黨主席柯文哲願讓國民黨整合嗎？侯友宜說，面對國家現有困境 不管在國際情勢或是對內很多需要振衰起敝，每個人都會同心齊力，攜手努力守護國家安全，為中華民國台灣這塊土地來同心同力共同打拚。

新北市侯友宜總統賴清德柯文哲