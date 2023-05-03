國民黨台北市第四選區（內湖、南港）立委初選，在新北市長侯友宜協調下，議員游淑慧今（3）日宣布自行退選，由李彥秀代表出戰。媒體人黃揚明表示，黨的總統提名人選不能與黨脫節，侯友宜從新北市到台北市都能出手協調，顯然已有發揮影響力，而已經有傳言稱侯友宜會被正式徵召選總統，屆時藍營共主的角色將會比黨主席更吃重。

黃揚明指出，過去侯友宜給黨內的印象是歲月靜好、不管黨務，但今年立委選舉，侯已經成功協調掉好幾區的可能爭議，包括新北市第一選區的現任立委洪孟楷跟市議員陳偉杰，新店區也有成功化解，雖未明說是侯友宜操盤，但畢竟仍屬於新北市的範疇。

黃揚明表示，現在跨區到台北市南港內湖，侯友宜都有角色，顯然侯有在發揮他的影響力，既然有消息確定國民黨會徵召侯友宜參選總統，那侯友宜也必須要展現他「共主」的責任，能力越大、責任越大，必須要去做該做的事情。

黃揚明也直言，雖然協調初選應該是黨主席的工作，但如果侯友宜被徵召上陣選總統，他的角色會比黨主席更吃重，因為在台灣總統就會兼任黨主席，所以競選總統的人，不能「不接黨氣」，黨提名你、你就不能跟黨脫節，候選人跟黨的連結一定要很強，侯友宜能夠協調掉港湖區李彥秀跟游淑慧兩人可能發生的內鬥，對國民黨也是正面的訊息。

黃揚明表示，立委黨內初選，不管強度大或小，各方都一定會有摩擦，到現還有南松山信義的里長不滿議員徐巧芯、鼓吹「廢芯」，若有樁腳還在記這種小仇小恨、沒有大局觀，國民黨早應該淘汰，初選已經結束，可能心裡會有怨氣，但如果不支持自己黨提名的人選，還在到處放話，就是給對手見縫插針的機會。

黃揚明認為，港湖選區若李彥秀與游淑慧也有初選競爭，難保基層不會被現任立委高嘉瑜藉機挑動，這在選戰裡面是團結的大忌，如今有侯友宜出手協調，國民黨在港湖的布局算是走出比較樂觀的一步。