國民黨總統人選尚未底定，而新北市議會國民黨團以人數優勢，通過將總質詢提前至4月27日，幫新北市長侯友宜助攻選總統，現在也傳出國民黨可能在5月17日徵召侯；對此，國民黨立院總召曾銘宗表示，徵召時間大約在5月20日左右，但還沒有完全確定。

侯友宜被視為藍營最強母雞，但民進黨總統候選人定於一尊，國民黨卻仍未底定，讓藍營基層相當焦慮，盼黨中央能盡速徵召侯友宜；曾銘宗指出，徵召時間大概是5月20日左右，但還沒有完全確定。

曾銘宗表示，目前民調最高是侯友宜，過去提名時間也大都落在5月20日，民進黨已經確定候選人，相信黨中央也有考量這點。

侯友宜若是確定徵召，恐背負「落跑」罵名，曾銘宗表示，有沒有落跑看用什麼標準，副總統賴清德台南市長沒做滿，也去當行政院長，賴清德也落跑，同樣標準希望民進黨不用雙標、多標。

國民黨立委謝衣鳳表示，台灣已經是多元社會，不管什麼意見都會有人表達各自看法，即便不是大家都認同，侯市長出來參選總統，新北市民也會共同支持他出來為中華民國承擔。