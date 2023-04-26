新北市議會新會期展開，市長侯友宜是目前藍營2024大選的最強母雞，民進黨磨刀霍霍，國民黨新北市議員陳偉杰今在施政報告質詢時，致贈一對防口水面罩與防打頭盔給侯友宜，希望能為侯擋下民進黨一連串的政治口水，並對接下來可能動用包括國家機器在內的打擊，都能夠挺得住。侯友宜表示，任何責難，市長都要承擔。

陳偉杰指出，侯市長訪問新加坡的這段期間，新北發生了不少事情，民進黨就像撿到槍一樣，攻擊一直沒停過。事實上自疫情期間給中央的許多建議之後，民進黨非但置之不理，不幫市民爭醫療資源便罷，還不斷幫民進黨政府來攻擊侯市長。直到去年九合一大選後，侯市長大贏了對手將近46萬票，民進黨更是恨他入骨，把他當成眼中釘，因此不斷的對侯市長和市府捕風捉影，胡亂批評市政、亂吐政治口水，根本浪費國家資源和社會資源。

陳偉杰首先贈上「防口水面罩」，並表示希望這個防口水面罩可以幫侯市長擋下許多政治口水。陳偉杰深信，不只接下來的整個會期、下個會期，未來整個政局都會讓侯市長和市府不斷的被噴口水，所以請侯市長和市府一定要挺住。

陳偉杰又指出，現在整個藍營都在著急，帶領著我們藍營出戰2024的人選怎麼一直都還沒出爐。面對藍營2024的最強母雞，陳偉杰又向侯遞上一份沉重的禮物「防打頭盔」。

陳偉杰表示，如果侯市長願意為人民在當前國難當頭下挑起這份重擔，相信馬上就會接到各種民進黨更嚴厲的挑戰，更多沒來由的攻擊，甚至動用國家機器來對付侯市長，希望這頂頭盔能幫侯市長挺住對手的攻擊，面對2024以及未來的各項挑戰都能撐下去。