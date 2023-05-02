民進黨今召開2024大選提名策略小組會議，新聞部主任張志豪轉述會中決議，現任立委劉世芳退選的高雄市第3選區，採徵召方式，提名策略小組並授權高雄市長陳其邁、前屏東縣長潘孟安、民進黨祕書長許立明、及中常委立委王定宇組成協調小組進行人選之徵詢。

決策小組成員、英系代表羅致政會後受訪時指出，今天的重點第一個就是針對劉世芳決定不選的這個選區該怎麼處理；大家有共識就是希望用徵召方式，由負責人的四位委員會的成員負責提出一個人選，然後再交中執會決定，用徵召的方式來進行，目標就是要以勝選為最重要考量。

至於現在還有很多選區還沒有提名，他說，根據提名條例規定，所謂艱困選區就是由黨主席提名，送交中執會通過，所以這是一個幕僚作業，協助主席提供一些可能的參選名單，最終的提名權還是回到主席的身上，並不是由提名小組來做決定的，他們只是做幕僚的工作，協助主席思考一些可能的人選。

他說，主席應該會做一個全盤的考量，一區一區去看，主席也提過，希望民進黨在立法院能夠單獨過半，此外，如果有機會的話，民進黨有更高的勝選機會，當然也有可能會有合作的空間， 這部分就回到提名條例，由主席負責提名。

決議依據民進黨「公職候選人提名條例」第十一條第二項，「各選區未達第八條決定之提名名額，中央黨部於必要時得徵召黨員為提名之第一、二、三類公職候選人」，採徵召方式進行。