新北市議員葉元之在議會總質詢詢問新北市長侯，讓他有承擔意願做總統、讓中華民國更好，起心動念的原因？侯回應，他擔任公職上40多年，多次面臨生死邊緣槍戰或碰到重大災難，都勇往直前，尤其面對國家安全，沒有穩定的台海，民眾生活要怎麼過。（陳慰慈攝）

新北市長侯友宜參選總統態勢日趨明朗，新北市議員葉元之今在議會總質詢詢問侯，讓他有承擔意願做總統、讓中華民國更好，起心動念的原因？侯回應，他擔任公職上40多年，多次面臨生死邊緣槍戰或碰到重大災難，都勇往直前，尤其面對國家安全，沒有穩定的台海，民眾生活要怎麼過。

侯友宜表示，他在新北市12年，當市長4年多來，地方效率可以改變，但很多需要中央一起，認為中央行政效率可以再快速一點，不要為選票考量，應不分顏色黨派，國家才有機會，「如我們來做會不會比別人更好，做才是最重要」。

侯友宜並舉例塭仔圳、五股垃圾山他可以改變，但還有很多想要改變的地方，中央沒有給他改變的機會。

葉元之指出，地方最了解民眾需要，很多建設卡在中央的行政效率，像是前瞻計畫綠營執政縣市經費迅速核撥，藍營的就卡半天，行政效率影響人民荷包，像捷運、淡北道路晚核定，台灣人就需付出更多成本，公共工程越晚發包費用越高，晚開工3年、經費要增加2到3成。

侯友宜說，在物價通膨在上漲過程，行政效率不趕快，工程經費就會增加好幾倍，像捷運樹林線增加到200多億元、淡北道路也很久才核定，預算追加了20幾億元，如能早點核定早點做，做好帶來經濟效益會更高，直言政府要清楚，國家是大家的，台灣應不分藍綠，做事情沒有分你我、黨派，國家需要大家團結，面對國際詭譎情勢才能從容面對，議題大家可以討論，但不需要製造無謂的對立與衝突。

另對疫情期間，新北成為眾矢之的，葉元之批，中央疫苗分配看藍綠，綠委也砲轟新北，對此，侯友宜回應，他是打戰出身的，前方在打戰守護人民，後方卻在扯你後腿，找一堆人罵指責你的打戰方式，又無給前方資源力量，應該是你缺、我幫忙，強調國家是一體的，當時他做了戴口罩、入境普篩等建議，中央都不聽，結果最後都做了，當時如早點做就能讓傷亡減少，民眾可以過好日子。

侯友宜說，這幾年這看到很多事情，認為中央可以做得更好，最重要的是展現魄力決心，不分你我黨派大家一起合作，重申團結才最重要。