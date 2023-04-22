新北市長侯友宜參訪新加坡4天3夜後，今將返台，不過，他明日緊接著就要參與「北台8縣市首長會議」，據悉，本次會議主題是「攜手新世代，開創新未來」，北北基桃、宜蘭、新竹縣市和苗栗縣首長都會齊聚，由於這些縣市多是藍營執政，侯屆時可團結內部意見，展現領軍的氣勢。

「北台8縣市首長會議」今年將是第20屆，過往都聚焦在交通、環保、產業、健康等議題，8縣市的正副首長都會齊聚，今年相較以往，多為藍營執政縣市，又是由新北市府主辦，因此政治意味較為濃厚。

市議員江怡臻認為，現在多數縣市都是藍營執政，新北各局處已經有草擬一些具體的跨縣市合作事項，此次活動對侯友宜而言也具有指標性，以往他參加的活動僅有三三兩兩縣市合作，這次有多個藍營縣市，且他在參與嘉義高中、北北基桃追火車等活動時都開展出全國性的論述，相信他是有想法的人，可以好好統整各縣市意見，從新北市府出發。

市議員呂家愷說，侯友宜論述開始轉變，談及更多兩岸、全國問題，加上剛訪完新加坡，又拜會了新加坡副總理黃循財，越來越符合支持者期待，這次跟友好縣市串聯，雖然推估不會有太表態性的言論，但仍是團結黨內士氣的好機會，也是回國衝刺總統的第一步。