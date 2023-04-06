高雄62歲黃姓老翁日前接到台中市警察局來電，直指黃翁涉嫌「個資遭盜用，涉嫌洗錢」，並表示需將名下帳戶資金匯入「偵查用」帳戶調查。黃翁嚇到趕緊到附近派出所求助。警方獲報，立即與黃翁稱這是詐騙老梗，黃翁聽完後也鬆了口氣，感謝警察的幫忙，保住了自己的養老金。

4日上午，黃翁來到三民二分局陽明派出所報案，稱自己涉嫌洗錢遭到台中警方調查，並緊張表示「近期從來沒到台中，怎麼會被台中警方來電」，員警聽聞後起疑，於是進一步詢問詳情。

原來黃翁稍早接到來電，對方自稱是台中市警察局刑警，並稱「你名下門號積欠電話費未繳上萬元並且該門號涉及洗錢，需清查所有名下帳戶資金往來，並稱偵查不公開，請勿告知親友」等語，隨後電話又轉接給台中地檢署檢察官，表示要將名下資金匯入「偵查用」帳戶，清查帳戶資金來源。

員警聽聞後，立即向黃翁表示為詐騙集團假檢警手法，並在舉例另外一起案件並一模一樣的將劇情敘述出來，這時黃翁終於放下心中大石嶄露微笑，帳戶內的百萬養老金也成功保住，事後感謝警察及時攔阻避免受騙上當，頻頻向警方道謝。