「街利存」帳戶為台新Richart數位銀行營運、專為街口支付設計的子帳戶服務，透過應用程式介面（API）串接技術，讓用戶在街口支付APP內也能輕鬆存款領息，省下跳轉及登入時間。而綁定「街利存」帳戶付款，最高可享3％街口幣回饋無上限。

台新銀總經理尚瑞強表示，台新Richart數位銀行目前約有330萬戶，街口支付則是全台最多人使用的電子支付平台。此次透過API系統與街口支付串接，共享客戶基本資料，讓街口支付App成為可兼顧存款、支付、查詢帳戶交易紀錄3大金融服務的一站式數位平台。

尚瑞強指出，此次為續台新銀行接口聯名卡後，雙方進一步跨界合作，「街利存」帳戶加入存款領息及跨平台交易紀錄查詢功能，不僅優化使用體驗，打造友善、便利的金融生態圈，也創造台新、街口、消費者三贏局面。

街口支付總經理范庭甄說明，此次合作將提供街口支付600萬用戶更多元的理財方式，也是與台新Richart數位銀行合作的新篇章。未來將與台新Richart數位銀行持續完善台灣創新金融生態圈，達成普惠金融目的。

尚瑞強期盼透過與街口支付推出「街利存」帳戶，進一步增加用戶活躍度，目標將台新Richart數位銀行用戶推升至400萬戶。范庭甄則表示，街口支付去年虧損已大減逾4成，今年預期將延續此態勢，預期2025年有望達成單月及全年損平目標。