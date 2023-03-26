大陸國家發改委主任鄭柵潔26日在中國發展高層論壇2023年年會上說，大陸將統籌發展與安全，以新安全格局保障新發展格局，確保糧食、能源等重要資源的安全，不斷提升產業鏈供應鏈的韌性和安全水準，加強重要基礎設施的安全保障，防範化解金融、房地產等領域的風險，構建防範化解風險的長效機制。

大陸《中國青年報》報導，鄭柵潔還表示，大陸將創新完善宏觀調控，加強財政、貨幣、就業、產業、投資、消費、價格、環保、區域等政策的協同配合，形成推動高品質發展的合力。

在全面深化改革開放方面，鄭柵潔強調，大陸將堅持「兩個毫不動搖」，推動有效市場和有為政府更好地結合，扎實推進高標準市場體系建設，營造市場化、法治化、國際化、一流的營商環境。實施高水準的對外開放，合理縮減外資准入的負面清單，高標準落實好外資企業國民待遇，促進外貿穩規模、優結構，推動共建「一帶一路」高品質發展。

鄭柵潔還對出席論壇的中外嘉賓說，「與中國同行就是與機遇同行，投資中國就是投資未來。我們衷心地希望也非常願意與海內外的各界朋友加強溝通合作，共用發展的成果」。中國發展高層論壇是由大陸國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦的高規格國際論壇。