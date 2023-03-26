苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦等人到場揭牌啟用。（李京昇攝）

苗栗家扶中心除了每年資助縣內1.7萬人弱勢學童就學，也長期關懷兒童少年，26日在苗栗竹南鎮啟用「苗栗青浪」青少年據點，這個專為青少年規畫的空間，盼能提供青少年一個兼具休閒娛樂與成長學習的青春港灣。

苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦、苗栗家扶中心主任湯鳳琴等人26日共同揭牌，啟用「苗栗青浪」據點，此命名意義是希望透過多元服務，來陪伴如同海浪般自由奔放的青少年，讓青少年在安全友善的環境，開拓自己的興趣及發展天賦，並且跟社區合作建立安全網，達到預防輔導的效果。

湯鳳琴說，據點有多采多姿的空間設計，包括包括閱讀寫作業、桌遊動動腦、歡樂伴唱設備、SWITCH體驗、電影欣賞、打籃球羽球等動靜態活動，還有安排烘焙、戶外體驗、生活知能等主題課程，讓孩子們減少對網路的依賴，同時培養他們獨立生活及自主的能力。

另外，苗栗家扶中心全縣有3處辦公室，並從2011年起開辦音樂、美術、舞蹈等7個才藝班跟才藝表演團隊，讓孩子們免費學習各種才藝，並有展現自己的舞台，這次也藉著成立「苗栗青浪」青少年據點，在兒童節前夕，安排學習成果展演，並策展美術班靜態展的作品，也安排親子攝影的夏日海洋打卡牆，邀請大家一同來觀賞。

湯鳳琴表示，希望透過持續的陪伴跟關懷，讓受扶助家庭的學童們，可以不同生命階段開發不同的潛能，同時在生活中增加正向經驗以及自信力。「苗栗青浪」青少年據點開放時間為周3下午1點半至下午5點，以及週6上午10點至下午5點，歡迎國小高年級至高中職學生「逗陣玩」。