台灣許多公園內都會擺放展示退役的戰機與戰車，落實全民國防，不過隨著時代改變，新式的公園漸漸看不到，彰化市金馬公園二期改造將停放在公園內的2輛M41戰車移走，26日上午公園內聚集許多民眾，共同為M41戰車送行。

彰化市金馬公園內的M41戰車陪伴彰化市民多年，是當地民眾共同的回憶，不過公園面臨改建，為容納更多共融式遊具，確定要將M41戰車移走，未來將成為現在流行的共融式公園。

市長林世賢表示，彰化市金馬公園內遊具設備老舊、破損嚴重，加上沒有整體規劃空間利用侷促，因此公所向縣府爭取經費改建，第一期467萬元外圈步道及園區草皮去年6月已經完工，第二期經費1300萬元將在近日動工。

林世賢說，兩輛退役M41戰車所佔用空間很大，加上鏽蝕嚴重，兒童攀爬遊玩容易受傷，因此配合整修今年3月底將其繳回國防部，也感謝M41戰車多年的陪伴，因此特別結合天悅教育生命協會，共同送別戰車。

公所表示，未來包括兒童遊具、廣場鋪面等設施都會進行改善，會將現有水池打掉整平為廣場、環狀步道、增設林間跳舞區等，預計12月完工啟用，未來將投入體健、市集及表演空間等，將成為各年齡層都適用的共融式公園。