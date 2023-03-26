民進黨台北市議員許淑華21日登記第七選區（松山、信義）立委初選，將對上同黨議員洪健益。許淑華26日與如果兒童劇團合作，由如果兒童集團於中崙高中演出舞台劇，現場更邀情神秘嘉賓中華男足隊長吳俊青登場，透過故事教導孩童環保知識，帶給孩童快樂的兒童節，
許淑華與如果兒童劇團合作，由如果兒童集團於中崙高中演出舞台劇，許多家長帶著兒童觀賞表演，現場發放氣球棒供孩童自由領取，許淑華也手持氣球棒與孩童互動。
而公益演出除著重在環保議題，其中也邀請中華男足隊長吳俊青作為神秘嘉賓出場，鼓勵孩童多運動。
民進黨台北市議員許淑華21日登記第七選區（松山、信義）立委初選，將對上同黨議員洪健益。許淑華26日與如果兒童劇團合作，由如果兒童集團於中崙高中演出舞台劇，現場更邀情神秘嘉賓中華男足隊長吳俊青登場，透過故事教導孩童環保知識，帶給孩童快樂的兒童節，
許淑華與如果兒童劇團合作，由如果兒童集團於中崙高中演出舞台劇，許多家長帶著兒童觀賞表演，現場發放氣球棒供孩童自由領取，許淑華也手持氣球棒與孩童互動。
而公益演出除著重在環保議題，其中也邀請中華男足隊長吳俊青作為神秘嘉賓出場，鼓勵孩童多運動。
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