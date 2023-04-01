數位時代來臨，兒童在使用網路上安全問題頻傳，高雄市婦幼隊趁4日兒童節將至，特別精心舉辦「兒童安全」暨「反詐騙」抽獎活動，即日起至5日，只要在婦幼隊臉書完成發布任務，就可抽哈根達斯冰淇淋，共計10份，將於活動結束後3日內公布中獎名單。

許多家長都會擔心孩子在外的人身安全，婦幼隊指出，為了提升兒童對危險的認知，應教導孩子如遇陌生人搭訕、尾隨或以錢財、食物誘騙時，可立即向師長反應或請周遭大人協助，平時可配戴防身求救的哨子或警報器，如遇緊急狀況可吹哨或啟動警報器吸引注意，或是前往週遭人多商店尋求協助。

此外，數位時代來臨，網路使用普及化，孩子在使用交友或遊戲軟體懵懂之際，欠缺防備心，遭到許多居心叵測的「陌生人」透過網路以金錢、情感、暴力等各種五花八門的手法詐騙財物、個資或私密影像。

對此，婦幼隊為強化大眾對兒童安全及反詐騙的關注，趁兒童節連假，在臉書粉絲專頁辦理「兒童安全」暨「反詐騙」網路抽獎活動，自1日晚間8時至5日24時止，只要在活動期間内完成粉絲專頁公布的任務，即有機會獲得「哈根達斯冰淇淋券」，共計10份，將於活動結束後3日內公布中獎名單。

婦幼隊提醒，另外內政部警政署「婦幼抱抱」(NPA Care U)YouTube頻道，收錄全國警政婦幼安全宣導影片，可供民眾自由下載運用，共同守護婦幼安全。