嘉義縣民雄國際青年商會會長簡嘉良（右）響應總會「329玩美角落計畫」，與民雄鄉東榮村合作，將台鐵軌道旁一處廢棄空地加以修繕美化，成社區亮點。（呂妍庭攝）

嘉義縣民雄國際青年商會與民雄鄉東榮村合作，透過社區志工和民雄國中師生力量，合力將鐵路旁一處髒亂點重新整頓，過往長到2、3層樓高的樹叢、藤蔓消失，取而代之是「民雄鵝肉」彩繪和小巧植栽，三不管地帶變身成社區大亮點。

民雄國際青年商會會長簡嘉良說，去年台灣青商總會推出新旗艦計畫「329玩美角落計畫」，為促進在地青銀合作，他主動找上東榮村長，由村長提議改造區域，最後從3個點裡選中台鐵鐵軌旁一處三不管地帶，雖然這塊地是公有與私人土地並存，要整頓難度比其他地方高，但他就是希望突破性的大翻轉，能讓社區看到青年與長輩的合作力量無窮。

簡嘉良說，這次號召東榮村的長輩當志工，與民雄國中學生合作，先是將廢棄空間大肆整頓一番，接著由民中師生進行空間彩繪，搭配植栽等空間營造，小小空地成為青銀共創的亮點作品，今社區居民和志工看到完工後的成果給予肯定，進一步建議簡嘉良等人把緊鄰的廢棄老屋加以整理，讓美觀視覺具整體性。

國際青商總會組務副會長康祐禎說，青商各組織分會試著把城鄉中廢棄、髒亂、不受重視而漸漸被遺忘的角落，透過青年參與力量、創意加以改造、活化，不僅改善治安與環境問題，也創造地方美好的新風貌。