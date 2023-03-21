嘉義縣首次舉辦親子藝術節將在4月1至5日及4月8至9日舉行，位於嘉義縣表演藝術中心全園區，活動以萬花筒為概念，結合數位科技互動，帶來音樂、戲創、馬戲、偶戲的多元演出，還準備豐富工作坊讓親子一同體驗，陪伴孩子歡度兒童節。

嘉義縣長翁章梁與各民意代表一同出席盛會，為即將登場的藝術節拉開序幕。(嘉義縣文觀局提供)

嘉義縣長翁章梁表示，親子藝術節是第一次舉行，活動將在清明連續假期登場，邀請全台各地的優秀表演藝術團體演出，讓鄉親可以就近欣賞表演，還將數位科技藝術引進嘉義縣，為孩子們提供嶄新藝術體驗，除了可以欣賞表演，現場還有豐富的市集，小朋友可以盡情在園區玩耍放電，家長如果不知道假期要帶小朋友去哪裡，親子藝術節會是一個非常棒的選擇。

首次舉辦嘉義縣親子藝術節帶來音樂、戲創、馬戲、偶戲的多元演出。(嘉義縣文觀局提供)

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴說，藝術節以萬花筒為主軸，邀請知名劇團進行戶外演出，有包含結合魁儡高蹺的「身聲劇場」、廣受歡迎「如果兒童劇團」、「momo家族親子唱跳」、「禾作社劇團」環境劇場與街頭藝人表演秀。另外在演藝廳及實驗劇場有沈浸式體驗的數位科技互動劇場「移動故事屋」、親子古典歌劇「謎思星球劇團」、以及日本來臺演出寓言故事的「日本飛行船劇團」、當天還有許多工作坊開放親子體驗，歡迎大朋友與小朋友一起來玩。

藝術節當天還有許多工作坊開放親子體驗。(嘉義縣文觀局提供)

文觀局指出，活動有各式工作坊以及主題展覽，分別有「謎思星球劇團」的氣球工作坊、「囝仔人」的繪本說故事、「三昧堂創意木偶團隊」的傳統木偶工作坊，另外位於朴子的梅嶺美術館也有「胡達華×賴銘傳」的童趣藝術展覽。本次藝術節共有62場演出、22場工作坊、2檔展覽及4天的親子市集，邀請親子在連假期間一起來體驗豐富活動。

藝術節共有62場演出、22場工作坊、2檔展覽及4天的親子市集，邀請親子在連假期間一起來體驗豐富活動。(嘉義縣文觀局提供)

藝術節期間在現場舉辦兒童節贈禮活動，民眾到現場拍照後上傳臉書打卡，就送可愛造型鉛筆，活動詳情，請上嘉義縣表演藝術中心官網或Facebook搜尋「嘉義縣表演藝術中心」查詢。