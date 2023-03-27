漢來飯店管家提供親子導讀服務。（柯宗緯翻攝）

高雄漢來大飯店近期打造「金鑰匙」、「英式管家」兩大國際奢華酒店服務標竿認證團隊，瞄準疫後大量高端商務客來台，同時也醞釀10月將開幕的台北漢來軟實力。業者今（27）日指出，4月1日起率先同業推出「尊享管家親子專屬住房專案」，搶攻親子旅遊市場，管家還會精選童書說故事給小賓客。

漢來指出，遵照英式管家專業講究以及延續「漢來式感動服務」精神，除高端套房安排貼身管家之外，此次為要打造親子家庭非凡的體驗，凡入住「尊享管家親子專屬住房專案」亞灣家庭房，適用3人或4人入住，專案價9300元起，每房皆派任通過英式管家認證的同仁提供專業管家服務。

值得一題的是，每位管家都是訓練有素的說故事高手，精選適齡童書讓小賓客與父母共渡難忘伴讀時光，還幫小賓客準備專屬沐浴用品與漱洗用具等。另提供自助式早餐、代客泊車、夜床模式服務及露天游泳池與日式三溫暖等，只要賓客下塌飯店開始即由專屬管家接手服務，包括推拉行李、開箱行李整理衣物等服務。

漢來飯店事業群行銷本部行銷長毛玲竹指出，專業英式管家透過生活品味，服務禮儀、料理美學、名酒鑑賞與安全特勤等專業知識訓練，展現服務的細膩度與精緻度。入住「尊享管家親子專屬住房專案」擁有客製化的個人體驗，不論是慶生安排、旅程規畫、或者餐廳代訂等， 均可交付管家完成。

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