南韓人氣女團T-ara成員芝妍於去年公開認愛大9歲男友，為「KT巫師隊」職棒選手黃載均(音譯)，並於年底完婚，夢幻而唯美的場面讓外界紛紛為這對俊男美女的組合獻上祝福。此外，男方近期登上好友的YouTube頻道，分享當初決定與芝妍共度餘生的關鍵原因，閃瞎網友的雙眼。

近日，YouTube頻道《旗安84》上傳一則題為「和已婚球員黃載均會面」的影片，只見畫面中，他被問及與妻子的蜜月生活時，愉快的透露：「以前一個人時，回家感覺有些空虛，但現在智妍還會對我撒嬌。」更逗趣直言：「智妍的撒嬌很可愛。」黃載均在節目中也透露兩人相處的細節，表示兩人之間的相處，吵架是必然的，但那時會各自分開，花一段時間冷靜，認為：「如果你花一段時間讓情緒冷靜下來，會更容易進行談話。」

此外，黃載均更分享了決定與芝妍結婚的關鍵因素，指出：「當我在棒球比賽中表現不好時，我會陷入相當敏感的情況，而原先的我，需要花一段時間時去調解情緒。」然而，當自己打電話給芝妍時，聽見她的笑聲後感覺煩躁的心情都得到了緩解，「因此在那個瞬間，我就決定要和她結婚。」也希望結婚後芝妍能做她想做的一切。「我不需要一個『管家』，而是你的快樂。」話語中盡顯甜蜜。

事實上，芝妍去年2月曾在IG上曬出手寫信，向粉絲宣布將與黃載均結婚的喜訊，還形容黃載均是「彷彿人生禮物般的男友」，字句間充斥著滿滿的幸福感，更於年底舉辦盛大的婚禮，此後也曝光自己水藍色婚禮服的模樣，讓網友們看了紛紛獻上祝福的字句。