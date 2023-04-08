有些男性就算結婚了，還是喜歡到處獵豔。日本一名女子透過交友軟體認識對象，遇到與她個性契合的男子，兩人順利交往後，她才發現自己無意間變小三，破綻就是對方手指的戒指曬痕，未料男方的妻子知道後，不僅沒生氣，還告知丈夫是外遇慣犯。

根據日媒《ananweb》報導，31歲未希（化名）很憧憬婚姻家庭，3年前透過交友軟體尋找對象，認識一名大她4歲的男性小剛（化名），職業是銀行員，長相與個性都符合她的條件，聊天氛圍也很自在，兩人進一步約出來，未希馬上對小剛一見鍾情。

未希回憶說，他們交往沒多久，小剛就與朋友去沖繩旅行，期間他們都有保持聯繫，小剛在未希要求下，也願意分享旅遊照片，奇怪的是都只有風景照，未希開始覺得不對勁，小剛旅遊結束後，兩人馬上約見面，小剛當時被曬到有點黑，未希發現男友左手無名指疑有婚戒曬痕。

未希提到，1個星期後他們相約開車出遊，先在車站會合，她從不遠處看到小剛，竟從無名指摘下戒指，事後她氣炸與男友對質，對方卻說與妻子感情不好，才會使用交友軟體，願意為了她離婚，還當場將婚戒丟進河裡，未希看到男友的誠意，另一方面還是很喜歡對方，決定繼續維持關係。

未希不久接到正宮的電話，豈料對方並未生氣，還透露小剛是外遇慣犯，她其實早就想離婚，但對方一直不同意，就連在未希面前丟掉的戒指也是假的。未希崩潰地說，她並非主動勾引人夫，而是被渣男騙而當了小三，如今事情已過3年，至今仍對她造成巨大陰影。