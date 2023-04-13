今年學測一名考生以「偷情玉蘭花」為題材，描寫爸爸外遇的故事，不少人看了忿忿不平想肉搜出這位「出軌」的爸爸。對此，醫生作家蓋瑞表示，他家開作文補習班，根據他的觀察，小學高年級以後的作文，爸爸們多會淪為超級受災戶，遭遇一個比一個慘，因此想提醒大家不要急著肉搜人家，因為也許那位爸爸看了作文，都不知道這是在寫自己。

醫生作家蓋瑞在臉書上分享，今年學測一名考生透過對玉蘭花的回憶，描寫了爸爸外遇的作文，引起大批網友討論，不少人讀完以後，對那位出軌的爸爸感到憤怒，覺得他的所作所為無形之中讓小孩這輩子蒙上了陰影，甚至還有網友想肉搜這位爸爸。

蓋瑞表示，根據家中經營多年作文補習班的經驗，在小孩的作文中，爸爸常是超級受災戶，而且大多以小學高年級為分水嶺。在小孩讀到高年級前，作文中的爸爸的形象多是強壯有力、勤勞嚴肅；但過了高年級的坎，作文中的爸爸突然一個比一個慘。⠀⠀⠀

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蓋瑞指出，他們家的作文補習班，每周會選出幾篇範文帶學生導讀。某次範文是阿豪的，內容講述他從爸爸身上學到的精神。阿豪寫說「爸爸是小兒麻痺的患者，即使行動不便也努力工作，給他與弟弟美好的生活。」阿豪的好友聽完卻吐槽「我昨天才去他家吃飯，他爸說自己剛跑完馬拉松欸！」

蓋瑞表示，把爸爸寫慘是個基本功，熟練後就能衍伸出多種變化，阿豪第一次成為補習班的範文，脫穎而出的感覺太好，之後便開始了阿豪無窮的爸爸宇宙。民國94年學測榜首一篇從都市回部落的原住民故事拿到滿分，幾周後，阿豪爸爸以「山地原住民」的身分出現在作文裡，讓阿豪的朋友聽了再度吐槽「老師他是外省人！」

蓋瑞笑說「時勢造豪爸」，基本上那陣子有什麼重大新聞，他爸都能跟上。包括釣魚時遇到瘋狗浪被捲走；澎湖漁船擦撞船長或整艘船被挾持，而阿豪爸爸剛好是那艘船的漁民之一。在作文的世界中，阿豪爸爸的命途多舛，但現實中阿豪爸爸經營火鍋店，過著安居樂業的生活，對自身的多災多難渾然不知。

蓋瑞指出，他不是說這次學測榜首的作文內容不真實，只是想提醒大家不要急著肉搜人家，因為也許那位爸爸看了作文，都不知道這是在寫自己，但不得不說一個高中生可以寫出這樣的文章真的好強，以後兒子寫作文他都要好好檢查。