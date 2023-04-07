日前大學個人申請第一階段篩選結果出爐，考生幾家歡樂幾家愁。就有一名學測26級分的考生表示，他並非讀書的料，這次成績和國立大學無緣，讓媽媽覺得非常丟臉，不僅刻意沒買他的便當，甚至連假期間一家人出遊都把他獨自留在家裡，且媽媽平時就會拿他和同事的孩子比較，他不禁抱怨，「我同學的爸媽也很會賺錢、開賓士啊！」

原PO在《匿名公社》發文表示，自認很不會讀書，每次考試都是全班的中間名次，這次學測只考了26級分，已經相當懊惱，不過媽媽一聽到他沒資格面試國立大學，就怒罵「丟臉」，甚至把他當空氣，故意沒買他的便當，就連清明連假出遊都刻意被獨自留在家裡，「打給妹妹才知道他們回外婆家」，母子倆長達一周沒有講話。

原PO自暴自棄地說：「我腦袋不好，不懂的還是不懂，罵我不積極，罵我沒用，罵我懶惰，我就算讀到半夜不打電動，不會的還是不會！」他過去曾和家人提出想補習的念頭，被以「家裡沒錢」為由回絕，媽媽還說同事的小孩不用補習也能考前三名，讓他不禁怒吼：「他們不用補可以考前三名X我屁事？我同學的爸媽也很會賺錢、開賓士啊！要比大家來比啊！」

雖然媽媽總說「有心事就跟媽媽說」，聲稱是開明的家庭，特別注重溝通，然而原PO卻不這麼認為，他每次想表達心聲就會被罵叛逆、不學好、自以為是，也因此覺得大人虛偽，「說是為我好，搞到最後根本就是顧你們的面子，我是你們的孩子不是籌碼和玩具，每次對外講話就頭頭是道的樣子，我看了就想吐」。

貼文一出，網友紛紛留言安慰，「加油，靠自己半工半讀，去報國立大學夜校，未來是自己的」、「私立也很好，能學很多技能，可以在畢業後幫助你很多」、「學歷只是個證書，說實話拿不到頂級學校的，現在還不如學得有用的技能」、「只有我覺得26已經很不錯了嗎」、「我也想望子成龍，可是我會努力理解孩子辛苦的地方，希望你能堅強」。